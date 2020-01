Mannheim.

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Sonntag mehrere Personen in Mannheim verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall an der Ludwigshafener Straße nahe der Stotzstraße.

Die Fahrbahn ist derzeit in Richtung der SAP Arena gesperrt. Weitere Informationen lagen nicht vor. (pol/onja)