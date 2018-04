Mannheim: Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Anzeige

Mannheim/Wiesloch.Ein Motorradfahrer hat sich am Sonnntagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei auf mehr als 200 Stundenkilometer beschleunigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann den Beamten gegen 1 Uhr in der Innenstadt an der Kreuzung Kunststraße / Kaiserring aufgefallen, weil er in der Manier eines "PS-Protzers" den Motor seiner Rennmaschine aufheulen ließ. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten und den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas und raste in Richtung Autobahn davon. An der Kreuzung Augustanlage / Schubertstraße fuhr er bei Rot über die Kreuzung und danach weiter Richtung Autobahn.

Am Kreuz Mannheim bog er auf die A 6 in Richtung Heilbronn ab. Bei seiner Flucht erreichte der Fahrer Geschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern. Er missachtete Verkehrsvorschriften und überholte verbotswidrig rechts, so die Polizei. An der Ausfahrt Wiesloch-Rauenberg verließ er die Autobahn. Mehrere Streifenwagen verfolgten den Raser bis in den Stadtteil Frauenweiler, wo er mehrfach entgegen der Fahrtrichtung fuhr und schließlich im Bereich eines Radweges unweit des Bahnhofes Wiesloch entkam. Bei der erfolglosen Fahndung nach ihm war auch ein Hubschrauber eingesetzt. (pol/leh)