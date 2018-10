Mannheim: Musiklegende Jochen Brauer ist tot

Eine der großen Mannheimer Musikerpersönlichkeiten ist für immer von der Bühne abgetreten: Der Saxofonist Jochen Brauer ist am Dienstag im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im Mannheimer Stadtteil Lindenhof gestorben. Das hat seine Ehefrau Gabi dem "Mannheimer Morgen" mitgeteilt.

Mit seinem Mannheimer Saxofonkollegen Freddie Münster und der Rhine Stream Jazz Band stand Brauer 2014 zum letzten Mal auf einer Konzertbühne. Danach erkrankte er und war in den vergangenen vier Jahren bettlägerig.

Seitdem er 1959 mit seinem Jochen Brauer Sextett bei einem Auftritt in der Fernsehsendung „Der große Wurf“ des damals populärsten deutschen Showmasters Hans-Joachim Kulenkampff den Durchbruch bei einem Massenpublikum geschafft hatte, wurde Brauer zu einem gefragten Unterhaltungsmusiker.

Die Liste der Pop- und Schlagerstars, mit denen die Brauer-Band auftrat, ist eindrucksvoll: Kenny Rodgers, Tony Christie, Caterina Valente, Harald Juhnke, die Kessler Zwillinge, Peter Alexander, Roy Black - und auch die vor einem Jahr verstorbene Mannheimer Soulsängerin Joy Fleming, mit der Brauer in den 1980er Jahren in der DDR auftrat. Er gab aber auch Gastspiele in Japan, Russland und den USA.

Dauergast im deutschen Fernsehen

Auch in Schlagerfilmen wurden Jochen Brauer und sein Sextett gerne eingesetzt. Sie wirkten in Kinoproduktionen wie „Ramona“ (1961) oder „Sing, aber spiel nicht mit mir“ (1963) mit. In den 1970ern wurde Jochen Brauer zum Dauergast im deutschen Fernsehen. Er trat mit seinem Sextett in Hans Rosenthals ZDF-Quizshow „Dalli Dalli“ auf, die von 1971 bis 1985 ausgestrahlt wurde. Zur gleichen Zeit wirkte er auch regelmäßig in der nicht minder populären Ratesendung „Die Montagsmaler“ in der ARD mit.

Begonnen hatte Brauer, der am 25. Januar 1929 in Görlitz geboren wurde, als waschechter Jazzmusiker. 1955 kam er mit seiner Band nach Mannheim. Die Quadratestadt - schon damals eine Jazz-Hochburg - glich seinerzeit einem wahren Hexenkessel. Der Musiker erinnerte sich 1992 in einem Gespräch mit dem "Mannheimer Morgen" an die stürmische Zeit. Er war ein ebenso begnadeter, mitreißender und temperamentvoller Erzähler wie auf dem Saxofon.

„Es gab so etwas wie die Explosion des neuen Erlebens“, sagte Brauer. „Die Menschen hatten den Krieg überlebt und kamen aus den Trümmern.“ Der Jazz lieferte die Begleitmusik für jene vergnügungssüchtigen Jahre. Brauer trat in den Clubs der US-Armee zwischen Bauchrednern und Stripperinnen auf, spielte acht Stunden lang, Nacht für Nacht.

„Wir gingen vom Jazz weg, weil wir endlich leben wollten“

Mitte der 1950er Jahre zählte das Jochen Brauer Sextett zu den ambitioniertesten deutschen Jazzgruppen. Es verband Improvisationen mit Kompositionen, die von klassischer Musik geprägt waren. Die Band trat mit Größen wie dem legendären Trompeter Chet Baker auf.

Das war künstlerisch anspruchsvolle, aber brotlose Kunst. „Wir gingen vom Jazz weg, weil wir endlich leben wollten“, erklärte Brauer 1992, wie es zur Hinwendung zur Unterhaltungsmusik kam. „Plötzlich konnten wir uns Autos kaufen, Versicherungen abschließen und heiraten“, sagte er.

In den 1990er Jahren kehrte Brauer aber wieder zurück zum Jazz. Mit der Band The Organizers um den Heidelberger Orgelspieler Thomas Wind brachte er 1996 die (heute vergriffene) CD „Easy And Greasy“ heraus, auf der er mit erdigem, von Blues und Soul geprägtem Jazz begeisterte. 2004 bestach er bei Konzerten (darunter ein denkwürdiger Auftritt im ausverkauften Opernhaus des Mannheimer Nationaltheaters), bei denen der 2007 verstorbene Saxofonist Fritz Münzer alte und junge Stars des Mannheimer Jazz zusammenbrachte.

Brauer kombinierte damals Swing mit komplexer Phrasierungskunst im Stil eines Altmeisters. Dass er auch moderne Klänge beherrschte, zeigte er bei Produktionen mit dem Mannheimer Pianisten und Synthesizerspieler Peter Seiler, etwa für dessen „Klangoase“-Projekte.

Bei allen Erfolgen ist Jochen Brauer ein sympathischer Mensch ohne jegliche Star-Allüren geblieben - getreu seinem Motto: „Wenn man auf der Bühne steht, muss man die Menschen mögen.“ Die Musikfreunde werden ihn schmerzlich vermissen.

