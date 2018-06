Mannheim: Nach Überfall auf Supermarkt - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Anzeige

Mannheim.Er soll am vergangenen Samstagabend einen Supermarkt im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost überfallen haben – deswegen sitzt ein 19-jähriger Ludwigshafener seit Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Der 19-Jährige steht in dringenden Verdacht am Abend des 16. Juni, gegen 21.30 Uhr den Supermarkt in der Lange Rötterstraße betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld erzwungen zu haben. Nachdem er mehrere Hundert Euro erhalten hatte, soll er zu Fuß vom Tatort geflohen sein (wir berichteten).

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, konzentrierten sich die Ermittlungen der Beamten des Raubdezernats Mannheim schnell auf den jungen Mann. Im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung stieß die Polizei auf die, bei Tatausführung getragene Kleidung.