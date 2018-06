Mannheim-Neckarau: Reifen an Auto angezündet

Anzeige

Unbekannte haben am Samstag in Mannheim-Neckarau die Reifen eines Autos angezündet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 32-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr mit ihrem Wagen in der Waldhornstraße los, als sie den Geruch eines Brandes bemerkte. Sie hielt an und stellte fest, dass der hintere rechte Reifen seine Luft verloren hatte.

Wie sich herausstellte, war der Reifen zuvor angezündet worden, das Feuer ging schließlich aber selbst aus. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.