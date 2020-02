Mannheim-Neckarstadt: Betrunkener Autofahrer schläft an Ampel ein

Mannheim.Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in der Mannheimer Neckarstadt einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der betrunken hinter dem Steuer eingeschlafen war. Wie die Beamten mitteilten, informierte ein Zeuge die Polizei über den Fahrer, der schlafend an einer Ampel auf der B44 nahe der Haltestelle Luzenberg hielt.

Als die Polizisten kurz vor 4 Uhr den Wagen kontrollierten, schlief der Fahrer noch immer. Da er auch auf Klopfen nicht reagierte, öffneten die Beamten die Fahrertür. Schwankend und lallend stieg der Mann aus dem Fahrzeug. Neben einem freiwilligen Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,58 Promille ergab, stellten die Polizisten auch einen Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Diesen Verdacht bestätigte ein Test, der positiv auf Amphetamin reagierte. Darüber hinaus schlief der 30-Jährige während der Kontrolle immer wieder ein. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Da das rechte Rad des Pkw starke Schäden aufwies und die Frontschürze abgefallen war, ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Unfalls. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/33010 zu melden.