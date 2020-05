Mannheim plant Neubau des Instituts für Deutsche Sprache

Mannheim.Das geplante Forum Deutsche Sprache am Alten Meßplatz in der Neckarstadt hat die erste politische Hürde genommen: Der Hauptausschuss des Gemeinderats hat sich am Dienstag einstimmig für die Ansiedlung ausgesprochen. Die Stadt wird dem Leibniz-Institut für Deutsche Sprache am Neckarufer eine Fläche zinslos in Erbpacht überlassen. Stimmt nun auch der Gemeinderat am Dienstag (16 Uhr, Ratssaal) zu

...