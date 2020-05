Mannheim: Polizei stoppt fünf Raser - und findet bei einem Schusswaffe

Mannheim.In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei in Mannheim zwei illegale Autorennen gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, wurden sie gegen 23.45 Uhr an der Kreuzung Neckarauer Straße/Rottfeldstraße auf laute Motorengeräusche an einer Ampel aufmerksam. Mindestens sechs hochmotorisierte Autos beschleunigten demnach stark in Fahrtrichtung Rheinau. Alle Fahrer waren mit nicht angepasster und deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Als die Beamten die Fahrer auf Höhe der Adlerstraße stoppen wollten, beschleunigten drei der sechs nochmals stark und flüchteten. Die anderen drei im Alter von 27, 31 und 37 Jahren wurden kontrolliert und müssen sich wegen der Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich verantworten. Ihre Führerscheine wurden einbehalten.

Gegen 1 Uhr wurden Beamte auf zwei weitere Autofahrer aufmerksam, die Am Meßplatz stark beschleunigten. Sie bogen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kurpfalzbrücke ab. Trotz regen Verkehrs und Fußgängern auf der Brücke versuchte einer der Fahrer, den anderen zu überholen. Eine rote Ampel am Friedrichsring brachte beide zum Anhalten. Um die Weiterfahrt der Raser zu verhindern, stellten die Beamten ihren Streifenwagen vor sie und kontrollierten die Männer. Im Bereich des Fahrersitzes einer der beiden Fahrer befand sich eine Schusswaffe. Diese sowie der Führerschein des 32-jährigen Mannes wurden sichergestellt. Auch den Führerschein seines 25-jährigen "Kontrahenten" behielt die Polizei ein. Beide müssen sich nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich verantworten, der 32-Jährige zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wird derzeit überprüft, ob es sich um eine echte Waffe handelt, die funktionstüchtig ist und ob der 32-Jährige im Besitz eines Waffenscheins ist.