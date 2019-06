Mannheim: Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Mannheim-Friedrichsfeld.

Bei einem Lkw-Unfall am Dienstagmorgen ist ein Radfahrer im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 34-Jährige unter einem Laster in der Elsa-Brandström-Straße eingeklemmt. Beim Rechtsabbiegen in eine Firmenzufahrt übersah der 60-jährige Fahrer mit seinem Lastwagen-Anhänger-Gespann den Mann, der mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg in gleicher Richtung fuhr. Er überrollte den Radfahrer, der unter das Fahrzeug geriet und tödliche Verletzungen erlitt.

Die Feuerwehr war mit 14 Rettungskräften vor Ort, um den Lkw mit einem Luftheber anzuheben. Auch die Polizei war im Einsatz. Der Fahrer des Lastwagens wurde von Notfallseelsorgern betreut. Zusätzlich fanden sich Sachverständige und Gerichtsmediziner an der Unfallstelle ein. Das Zugfahrzeug wurde zu Untersuchungen sichergestellt.

Die Straße war während der Unfallaufnahme bis etwa 9.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.