Mannheim: Schrotthändler überfallen und verletzt - Polizei stoppt Verdächtige in zwei Lastwagen

Mannheim.Bei einem spektakulären Raubüberfall auf einen Schrotthandel im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist am Freitag der 77-jährige Inhaber leicht verletzt worden. Die Täter sollen nach ersten Erkenntnissen versucht haben, in großem Stil Schrott und Altmetall stehlen und dafür über Stunden zwei Sattelschlepper und eine Kleintransporter beladen haben. Kurz bevor die Polizei zugreifen konnte, flohen die Täter, wobei die Beamten vier Verdächtige festnehmen konnten. Dabei wurde mindestens ein Streifenwagen beschädigt.

Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, sollen die Täter die Firma in der Dortmunder Straße im Stadtteil Rheinau bereits in den späten Nachmittagsstunden aufgesucht zu haben und den Besitzer, der sich offenbar alleine im Büro aufhielt, mit einer Waffe bedroht und gefesselt zu haben. Anschließend hätten sie auf dem Gelände gelagertes Buntmetall mit Hubwagen in zwei bereitstehende Sattelzüge mit niederländischen Kennzeichen verladen.

Die Vorgänge auf dem Firmengelände blieben jedoch bei Angestellten einer benachbarten Firma nicht unbemerkt, die daraufhin die Polizei verständigten. Erste verdeckte Ermittlungen begründeten laut den Beamten mehr und mehr den Verdacht, dass Buntmetalldiebe auf dem Firmengelände aktiv waren, weshalb mehrere Streifen zusammengezogen wurden.

Kurz vor dem geplanten Zugriff hätten dann allerdings die beiden Sattelzüge sowie ein Kleintransporter das Gelände plötzlich verlassen. Während beide Lkw kurz nach 19 Uhr im Bereich der Rhenaniastraße/Schwetzinger Landstraße gestoppt und insgesamt drei Insassen festgenommen werden konnten, wurde der Kleintransporter über mehrere Straßenzüge quer durch Mannheim verfolgt. Im Bereich der Maulbeerinsel wurde er schließlich am Neckarufer gestoppt und der Fahrer festgenommen.

Bei der Fahndung fiel den Beamten auch ein schwarzer BMW X 6 mit niederländischen Kennzeichen auf, der sich der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit entzog. Die Beamten lösten daher eine Ringalarmfahndung aus, bei der auch ein Hubschrauber und ein Boot der Wasserschutzpolizei eingesetzt wurden. Dennoch konnte der BMW entkommen.

Beide Sattelschlepper sowie der Kleintransporter wurden beschlagnahmt und sollen im Laufe des Samstages kriminaltechnisch untersucht werden. Auch das Firmengelände soll laut Polizei erneut untersucht werden.

Über die genaue Anzahl der am Überfall beteiligten Personen liegen den Ermittlern noch keine Informationen vor. Von dem 77-jährigen Besitzer des Schrotthandels, der bei dem Überfall leicht verletzt wurde, erhoffen sich die Ermittler weitere Aufschlüsse über den exakten Ablauf der Tat. Erst im Laufe des Sonntagnachmittages sei jedoch mit der Veröffentlichung weiterer Erkenntnisse zu rechnen, teilte die Polizei am späten Freitagabend mit.