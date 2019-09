Mannheim: Schwerer Unfall auf B44 bei Sandhofen

Bei einem Unfall auf der B44 im Mannheimer Stadtteil Sandhofen am Dienstagabend hat sich ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall im Bereich der Frankenthaler Straße/Großgehrenstraße drei Autos beteiligt. Auf Anfrage teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit, dass zwei Autos an einer Ampel an der Kreuzung in Richtung standen, als ein Wagen von hinten anfuhr und auf die beiden anderen Fahrzeuge prallte. Dabei wurde einer der Fahrer verletzt und die beiden Fahrzeuge stark beschädigt.

Infolge der Kollision schleuderte der verursachende Wagen über die Kreuzung, überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen auf dem Dach zum Stehen. Der Fahrer des Wagens entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte dann jedoch zurück. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die B44 war während der Unfallaufnahme gesperrt.