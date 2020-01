Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall auf Südtangente - drei Personen verletzt

Mannheim.Bei einem schweren Unfall am Dienstagabend im Mannheimer Stadtteil Lindenhof auf der Südtangente (B36) in Höhe Victoriaturm sind drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Straße wurde nach Angaben der Polizei in beide Richtungen gesperrt.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, soll ein Sattelzug mit großer Wucht auf einen Pkw aufgefahren sein. Durch den Aufprall schleuderte das Auto zunächst gegen einen Baum und danach auf die Gegenfahrbahn, wo es gegen ein weiteres Fahrzeug stieß. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Die Sperrung der B 36 soll nach Angaben der Polizei noch einige Zeit andauern. Umleitungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.