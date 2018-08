Mannheim setzt Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung

Katharina Barley (3. v. re.), Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin sowie Schirmherrin des diesjährigen Christopher Street Day, lief mit Oberbürgermeister Peter Kurz (2. v. re.) an vorderster Front. © Christoph Blüthner

Mannheim.Mannheim kann bunt sein. Tolerant. Vielfältig. Das sind die Erkenntnisse des Christopher-Street-Days (CSD) vom Samstag in der Innenstadt. Wie der Veranstalter in seiner Abschlusskundgebung mitteilte, feierten „knapp 100 000“ Menschen in der Innenstadt und im Ehrenhof des Schlosses unter dem Motto „Mehr Liebe wagen“ und demonstrierten in bunten Kostümen und Regenbogenfarben für die Rechte von

