Mannheim soll Gastarbeiter-Denkmal bekommen

Sie kamen in den 1950er und 1960er Jahren aus Italien, der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien: Sogenannte Gastarbeiter trugen nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich zum Aufbau der deutschen Wirtschaft bei, gerade auch in Mannheim. Deshalb soll ihre Leistung in der Stadt nun stärker gewürdigt werden. Dafür hat sich der Integrationsausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung

...