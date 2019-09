Mannheim: Sperrungen rund um „Fridays for Future“-Demonstration

Mannheim.Teile der Mannheimer Innenstadt werden im Zuge der „Fridays for Future“ -Demonstrationen für mehr Klimaschutz am Freitag für den Verkehr gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, beginnt die erste Demonstration unter dem Titel „Students for Future“ um 16.30 Uhr am Schloss und verläuft über die Bismarckstraße bis zum Hauotbahnhof. Es werden etwa 100 Teilnehmer erwartet. Gegen 17 Uhr startet dann die Demonstration „Fridays for Future“ mit voraussichtlich 1.500 Teilnehmern vom Hauptbahnhof über den Kaiserring, durch die Planken und die Breite Straße über die Kurpfalzbrücke bis zum Alten Meßplatz.

Die Bismarckstraße Fahrtrichtung Hauptbahnhof, der Kaiserring Fahrtrichtung Friedrichsring und die Kurpfalzbrücke Fahrtrichtung Alter Meßplatz werden dafür im Veranstaltungszeitraum abschnittsweise voll gesperrt. Außerdem werden einige Kreuzungen während der Straßenquerung der Demonstrationsteilnehmer kurzfristig voll gesperrt. Dabei handelt es sich um die Kreuzungen Bismarckstraße/Reichskanzler-Müller-Straße/Kaiserring, Kaiserring/Friedrichsring/Planken und Friedrichsring/Luisenring/Kurpfalzbrücke (Kurpfalzkreisel).

Laut Mitteilung der Stadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Von diesen ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Während der Demonstration durch die Planken und die Breite Straße werden mehrere Bahnlinien der RNV umgeleitet.