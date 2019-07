Mannheim: Stadt hebt Bußgeldbescheide gegen „Fridays for Future“-Teilnehmer wieder auf

Mannheim.Die Stadt Mannheim hebt die zuvor von ihr erhobenen Bußgeldbescheide gegen vier Teilnehmer der „Fridays for Future“-Proteste wieder auf. Das teilte die Verwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Man habe sich „nach einer umfassenden Prüfung dazu entschlossen“. Demnach seien die Bescheide „routinemäßig“ auf Initiative der der Geschwister-Scholl-Schule verschickt worden und „formal korrekt – aber nicht geboten“.

Die Bußgeldstelle befasse sich im Schnitt mit jährlich rund 300 Bußgeldverfahren wegen Schulschwänzens. „Aufgrund dieser Vielzahl sind auch diese Fälle zunächst routinemäßig bearbeitet worden. Hinzu kam, dass die Betroffenen nicht von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, sich zum Sachverhalt zu äußern“, schreibt die Stadt Mannheim. Daher sei die Besonderheit dieser Fälle im Vergleich zum klassischen Schulschwänzen nicht aufgefallen. Die vier Bußgeldbescheide seien noch nicht rechtskräftig. Mit der Aufhebung der Bescheide entfalle auch die Zahlungspflicht.

„Die Schulleitung der Geschwister-Scholl-Schule hatte Anfang Juni in fünf Fällen bei der Stadt Mannheim Anzeige erstattet, weil die Schüler wiederholt während der Unterrichtszeit gefehlt hatten, um zu demonstrieren. In vier Fällen wurden Bußgeldbescheide erlassen. Nur in einem weiteren Fall wurden von dem Betroffenen Aussagen zur Sache gemacht, weshalb eine vertiefte Prüfung durch die Stadt Mannheim stattfand und kein Bußgeldbescheid erlassen wurde“, so die Stadt am Donnerstagnachmittag. Die Bußgeldhöhe der vier erlassenen Bescheide lag demnach bei 60 Euro zuzüglich 25 Euro Verwaltungsgebühr sowie 3,50 Euro für die Zustellung des Bescheids.

Nach erneuter Prüfung habe die Ordnungsbehörde festgestellt, dass die Schule vorab nicht alle Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergriffen habe, die ihr zur Verfügung stünden – „insbesondere in diesem nicht klassischen Fall von Schulschwänzen“, so die Mitteilung der Stadt.

Diese vorgeschalteten Maßnahmen seien zum Beispiel in einem Handlungs-Leitfaden des staatlichen Schulamts beschrieben. Die Einleitung eines Bußgeldverfahrens werde dabei als letztes Mittel genannt, wenn vorherige umfangreiche Maßnahmen von Seiten der Schule vor Ort keinen Erfolg zeigten, so die Mitteilung der Stadt Mannheim.