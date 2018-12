Mannheim sticht München aus

Unterhalb des berühmten Herkules-Denkmals schaffte der Mannheimer Bridgeclub die Überraschung: Im Pokalfinale des Deutschen Bridgeverbands (DBV) im nordhessischen Kassel entthronte das Team mit Robert Maybach, Gregor Sieber, Ulrike Schreckenberger, Wolf Stahl, Elke Weber und Fried Weber den Titelverteidiger München und holte sich Gold. Das gelang den Badenern zuletzt im Jahr 2016.

In Kassel wurde das letzte Bridge-Gold des Jahres vergeben. Als Favoriten gingen die Mannheimer neben dem Team aus München schon vorher ins Rennen. Noch im Jahr zuvor trafen die beiden Kontrahenten im Halbfinale aufeinander – damals mit dem besseren Ende auf Seiten des bayerischen Bridgeclubs. Dass es im 2018er-Pokal im Finale die Chance zur Revanche geben könnte, zeigte sich nach der Auslosung des Halbfinals: Die beiden Favoriten gingen sich aus dem Weg.

Brillantnadeln für Weber und Stahl

Beide Mannschaften gaben sich keine Blöße. Während Mannheim den ABC Hamburg recht souverän mit 98:29 Imps besiegte, gewannen die Münchner erst nach etwas härterem Kampf mit 99:88 gegen Göttingen – es wartete das Traumfinale. Erwartet eng ging es im entscheidenden Duell zu: Am Ende hatten die Spieler des BC Mannheim die Nase vorn und nahmen mit einem 88:66-Sieg das letzte Gold mit nach Hause an Rhein und Neckar. Im kleinen Finale sicherte sich der ABC Hamburg durch einen Sieg mit 153:64 Imps über den BC Göttingen UNI die Bronzemedaille. Der BC Alert Darmstadt war chancenlos und schied bereits mit 96:113 im Achtelfinale gegen Böblingen aus.

DBV-Präsident Kai-Ulrich Benthack überreichte nicht nur die Medaillen, sondern auch je eine Brillantnadel an Elke Weber und Wolf Stahl. Beide hatten vor 35 Jahren beim gemeinsamen Gewinn einer Juniorenmeisterschaft die Meisternadel für den Gewinn ihres jeweils ersten Titels erhalten und waren anschließend unterschiedliche Wege gegangen, um nun die Brillantnadel wieder gemeinsam zu erstreiten.

Kassel war nicht zum ersten Mal der Austragungsort der DBV-Pokal-Endrunde. Zwar wird der Ort jedes Jahr abhängig von den Teilnehmern festgelegt. Allerdings ist es oft die geografische Mitte. Auch die Mannheimer fühlen sich beim Bridge-Verein Kassel wohl. Souverän marschierte das Team durch das Tableau, setzte sich im Achtelfinale zunächst gegen den BC Saarbrücken 84 mit 124 zu 62 durch und ließ auch dem BC Bonn beim 84:62 im Viertelfinale keine Chance. In Mannheim gibt es zwei Bridgeclubs. Beide spielen in Räumen oberhalb eines Asia-Restaurants am Sportgelände der DJK Feudenheim. red/lok

