Mannheim stoppt Förderung von Kunstrasenplätzen mit Granulat

Mannheim.Voller Freude hat der ASV Feudenheim im Frühjahr seinen neuen Kunstrasenplatz eröffnet. Es war ein Kraftakt. „2010 haben wir mit den Planungen begonnen“, erzählt Dennis Grießbach vom Vorstand. Das Hauptproblem sei das Geld gewesen: „Von den 380 000 Euro, die der Platz gekostet hat, mussten wir 100 000 selbst übernehmen.“ Das habe man etwa über die Erlöse aus eigens dafür organisierten Konzerten und Schlagerpartys geschafft.

Der Löwenanteil, die restlichen 280 000 Euro, stammten aus Fördermitteln, wie es sie etwa vom Land, Sportverbänden, Stiftungen oder auch der Stadt gibt. Doch damit ist nun Schluss. Der Kunstrasenplatz an der Lauffener Straße, der jüngste in Mannheim, dürfte zugleich der letzte seiner Art sein - für die der Füllstoff Mikroplastik-Granulat verwendet wird. Die Gummikügelchen gelten als enorm umweltschädlich. Da sie leicht an Körper und Kleidung hängenbleiben, gelangen sie via Dusche und Wäsche ins Grundwasser.

Einstimmige Entscheidung

Der Sport- und Freizeitausschuss des Gemeinderats hat nun - wie zuvor schon das Land und der badische Sportbund - beschlossen, keine derartigen Kunstrasenplätze mehr zu fördern. Auch Heidelberg will nach Auskunft von Stadtsprecher Christian Beister kein Geld mehr für Felder mit Gummigranulat geben. Da dort indes alle bisherigen in städtischer Hand sind, ist dies quasi auf dem kurzen Dienstweg möglich.

In Mannheim dagegen gehören die Kunstrasen in der Regel den Vereinen. Weitere Felder seien hier seiner Kenntnis nach derzeit nicht geplant, sagt Michael Mattern, der stellvertretende Fußball-Kreisvorsitzende. Insofern ist von dem Beschluss vorerst keiner betroffen.

Gleichwohl freute sich Grünen-Stadträtin Gabriele Baier („Naturrasen wären viel besser“) bei der - einstimmig ergangenen - Entscheidung, fortan werde in dieser Stadt nie mehr ein Kunstrasen gebaut. Fachbereichsleiter Uwe Kaliske widersprach. In Mannheim werde es auch künftig neue Kunstrasenplätze geben - „nur dann eben etwa mit Sand oder Kork“. Der Förderungsstopp bezieht sich ausdrücklich nur auf Gummigranulat. Felder mit Sand haben bereits die Mannheimer Hockeyvereine. Für den Fußball gelten sie derzeit aber teils als ungeeignet, vor allem aber als viel zu teuer.

Die Sportverbände seien mit Herstellern im Gespräch, wie man Granulat mittelfristig ersetzen könne, sagt Mattern vom Fußballkreis. Unverändert gelte: „Kunstrasenplätze sind für die Großstadt ideal.“ Sie sind weit weniger pflegebedürftig und deutlich strapazierfähiger als Naturrasen. Das ist vor allem für Vereine wichtig, in denen von den Bambini am frühen Nachmittag bis zur Herrenmannschaft am Abend ununterbrochen darauf trainiert wird. Und die früher weit verbreiteten Sand- und Aschenplätze sind wegen der Verletzungsgefahr - wer zu Boden geht, schürft sich sofort die Haut auf - schon lange in Verruf geraten.

Die Stadt reagiert mit ihrem Förderungsstopp in erster Linie auf Bestrebungen in Brüssel, Mikroplastik-Granulat zu verbieten. An diesem Freitag will die EU-Kommission ihre Beratungen darüber beenden, anschließend werden die nationalen Regierungen und das Parlament eingebunden. Mit einer endgültigen Entscheidung ist erst im nächsten Jahr zu rechnen. Das Verbot könnte dann aber schon 2021 in Kraft treten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angekündigt, sich für einen sechsjährigen Bestandsschutz einzusetzen. Andere - etwa die hessische Landesregierung - fordern sogar, den Betrieb bereits existierender Kunstrasen gar nicht einzuschränken. Diese müssen in der Regel - je nachdem, wie stark strapaziert - nach spätestens 15 Jahren ausgetauscht werden.

Grießbach vom ASV Feudenheim hofft, dass sein neuer Platz mindestens zehn Jahre hält. „Ich vertraue darauf, dass die Sportverbände da zusammen mit der Politik eine Lösung finden.“ Nach Schätzungen des Deutschen Fußballbundes (DFB) gibt es landesweit rund 5000 Großspielfelder mit Kunstrasen, fast alle mit Granulat. In seiner Präsentation im Sportausschuss machte Fachbereichsleiter Uwe Kaliske noch auf eine Ironie der Geschichte aufmerksam: 2008 verschenkte der DFB zusätzlich 1000 Mini-Kunstrasenplätze an Vereine aus ganz Deutschland.

