Mannheim: Straßenbahn erfasst Fußgänger – Mann schwer verletzt

Mannheim.Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist ein Mann am Samstagnachmittag in Mannheim schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, lief der Mann gegen 15.10 Uhr torkelnd durch die Otto-Selz-Straße in Höhe der Universität. Gegen 15.30 Uhr wurde er dann von der Straßenbahn der Linie 7 erfasst.

Dabei erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Der Straßenbahnverkehr der Linien 4, 7, 9 ist in beide Richtungen unterbrochen worden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Nähere Informationen waren am Samstagabend noch nicht bekannt.