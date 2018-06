Mannheim: Stromausfall im Nordosten der Stadt

Anzeige

In Teilen von Mannheim ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Demnach kam es in Käfertal, Vogelstang und auf dem Waldhof zu Problemen, die von der MVV bis zum späten Abend in Teilen wieder behoben werden konnten, so der Polizeisprecher.

Allerdings meldeten zahlreiche Leser, dass der Strom nur mehrfach kurz wieder dagewesen, dann aber erneut ausgefallen sei. Die Ursache war zunächst unklar, ebenso, ob es eine Verbindung zum Unwetter am frühen Abend gab. Die MVV war am späten Abend weiterhin im Einsatz, für eine konkrete Mitteilung aber nicht erreichbar.