Mannheim: Stromausfall in mehreren Stadtteilen

Mannheim.Am Sonntagmorgen ist in mehreren Stadtteilen Mannheims der Strom ausgefallen. Wie auf der Katastrophen-Warn-App "KATWARN" veröffentlicht wurde, sind insbesondere die Stadtteile Schwetzinger-Vorstadt, Oststadt, Fahrlach und Neuhermsheim von dem Ausfall betroffen. Auch die Polizei informierte per Twitter über den Stromausfall.

#Stromausfall in Mannheimer Oststadt!

Teile der Stadt Mannheim, insbesondere in den Stadtteilen Schwetzinger-Vorstadt, Oststadt, Fahrlach und Neuhermsheim ohne #Strom. MVV ist informiert und arbeitet an der Wiederversorgung der Betroffenen Stadtteile. MVV-Hotline: 0800-2901000