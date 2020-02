Mannheim: Sturmschäden an der Kunsthalle - Eingang vorübergehend verlegt

Mannheim.Die Kunsthalle Mannheim verlegt kurzfristig den Haupteingang an den Zugang des Jugendstilbaus in der Moltkestraße. Grund sind Sturmschäden an der Fassade. Betroffen ist aber nicht die aufwendige, gitterförmige besondere Hülle, "Mesh" genannt, wie Direktor Johan Holten auf Anfrage betont. Vielmehr sei es durch das Einwirken von Sturmböen zu "möglichen Beschädigungen" an den Halterungen der Fassadenelemente beziehungsweise den Betonfaserplatten gekommen. Dies müsse zunächst ein Gutachter prüfen. Bis dahin werde man den Eingang schließen - aus Sicherheitsgründen. Herabgefallen sei nichts.

Eine Gerüstbaufirma nehme ab sofort Sicherungsmaßnahmen am Museumsbau vor, um jegliche Gefährdung für Passanten und Besucher auszuschließen. Insbesondere auch im Hinblick auf mögliche weitere zu erwartende Sturmböen sei die Verlegung des Haupteingangs an die Moltkestraße im Jugendstilbau vorübergehend erforderlich. „Wir hoffen, dass der Haupteingang in wenigen Tagen wieder nutzbar sein wird”, so Holten. Die Schäden gingen nicht auf Orkan "Sabine" zurück, sondern auf Sturmböen in den folgenden Tagen und seien gerade erst entdeckt worden. Die Gitterkonstruktion selbst sei "stabil und fest" und nicht betroffen.