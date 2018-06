Mannheim: Tauben mit Pfeilen beschossen?

Anzeige

Mannheim.Ein Unbekannter soll in den vergangenen Tagen in der Mannheimer Oststadt mehrfach Tauben mit Pfeilen beschossen und verletzt haben. Die Tierschutzorganisation Peta machte am Freitag auf die Vorfälle aufmerksam. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass Anwohner rund um die Lameystraße eine Taube gemeldet hätten, die einen Pfeil im Kopf gehabt habe.

Weitere Informationen lägen den Beamten nicht vor. „Wir sammeln Hinweise zu einem möglichen Täter. Bisher gibt es jedoch keine weiteren Hinweise und die Taube wurde auch nicht mehr gesehen“, so ein Sprecher der Polizei. Vor einiger Zeit seien in derselben Umgebung außerdem Tauben gesichtet worden, die mit Klebeband umwickelt waren.

Die Tierschutzorganisation Peta spricht in ihrer Mitteilung hingegen von zwei Tauben, die am vergangenen Samstag und Dienstag rund um die Lameystraße mit Pfeilen aus einem Blasrohr oder einer Luftdruckwaffe beschossen worden seien. Ein Tier sei am Hals verletzt gewesen, der anderen Taube habe ein Pfeil im Brustbereich gesteckt. Zudem habe eine Nachbarin in den letzten Wochen eine vermutlich vergiftete sowie eine verklebte Taube gefunden. Ähnliche Vorfälle habe es in der Nachbarschaft bereits vor wenigen Jahren gegeben.