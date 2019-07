Mannheim: Taylor-Park in Vogelstang eröffnet

Mannheim.Es war nicht nur ein „großer Tag für Mannheim“, wie Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Begrüßung sagte, es war auch in gewisser Weise ein historischer Tag - denn es war die erste Eröffnung eines Parks nach mehr als 30 Jahren: Der Taylor Park ist am Samstagmittag offiziell eingeweiht worden.

Und der rund 10 Hektar große Park ist so immens groß, dass sich Oberbürgermeister Kurz, Umwelt-Bürgermeisterin Felicitas Kubala, MWSP-Geschäftsführer Achim Judt sowie die beteiligten Architekten, Bezirks- und Gemeinderäte und die Besucher nach den Eröffnungsreden letztlich mit dem Rad aufmachten, um den langgezogenen Park zu erkunden. Neben dem Wiesentheater, einer Fitnesslandschaft, einer Riesenschaukel und einer Multisportanlage gehört zum Taylor Park auch noch eine neue Skateranlage, die mit einem Best-Trick-Contest sowie einem Deathrace-Contest ebenfalls feierlich eröffnet wurde. Der Künstler Philipp Morlock stellte derweil seine conversio-Skulptur vor, eine von ihm einst auf dem Gelände der Taylor Barraks entdeckte Nissen-Hütte, die er in einen neuen Betrachtungswinkel rückte.

Mit Musik, Sport und Wettbewerben sowie mit Kunst und Kultur wurde der Taylor-Park am Samstag feierlich der Öffentlichkeit übergeben, die die neue Parkanlage nördlich von Vogelstang sogleich ausgiebig testete.