Mannheim: Trio schlägt mit Holzlatten auf Gruppe und Taxi ein

Mannheim.Drei Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Mannheim erst einen Mann und dann eine siebenköpfige Gruppe angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 3.40 Uhr in der Jungbuschstraße Ecke Beilstraße zunächst zu einem Streit zwischen einem unbekannten Mann und dem Trio, der in eine handfeste Auseinandersetzung mündete.

Eine Gruppe aus sieben Männern wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam, als der Mann um Hilfe rief. Die zogen die drei Unbekannten von dem Mann weg. Es entstand eine kurze Schlägerei. Während dieser entfernte sich der um Hilfe schreiende Mann in unbekannte Richtung.

Die siebenköpfige Gruppe ging dann über die Hafenstraße in Richtung Haltestelle Rheinstraße, als sie plötzlich wieder von dem Trio attackiert wurden. Die drei Männer hatten sich zwischenzeitlich mit Holzlatten bewaffnet und schlugen auf die Gruppe ein. Hierbei wurden ein 17- und ein 19-Jähriger leicht verletzt. Die Gruppe hielt ein Großraumtaxi auf dem Luisenring an und stieg ein. Die drei Verfolger schlugen daraufhin auch auf das Taxi ein und flüchteten erst, als der Taxifahrer ausstieg.

Beim Eintreffen der Polizei erkannte ein Mitglied der Gruppe in der Ferne einen vermeintlichen Tatverdächtigen aus dem Trio. Der 19-Jährige wurde kontrolliert. Eine Fahndung nach den anderen noch fehlenden Tätern verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621 12580 entgegen.