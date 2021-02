Mannheim: Umbau der ÖVA-Passage bis zum Herbst

Von Christian Schall

Wer über die Planken läuft, muss vor P 7 seit einigen Monaten seinen Laufweg in Richtung Straßenbahnschienen verlegen. Ein rund 40 Meter langes Gerüst, ein Zaun und der Verkaufspavillon der Bäckerei Grimminger versperren dort den Weg direkt an den Schaufenstern vorbei. In der Freßgasse muss man auf gleicher Höhe ebenfalls auf die andere Straßenseite wechseln. Wobei

...