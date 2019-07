Mannheim: Unbekannter sticht auf 20-Jährigen ein

Mannheim.Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag in Mannheim-Seckenheim einen 20-jährigen Mann angegriffen, auf ihn eingestochen und ihn verletzt. Wie die Polizei mitteilte, saß der junge Mann gegen 1.45 Uhr auf einer Parkbank in der Rastatter Straße, Ecke Neuostheimer Straße und rauchte eine Zigarette. Unvermittelt griff ihn der bislang unbekannte Mann an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stach er mehrmals auf den 20-Jährigen ein. Dieser versuchte sich, mit seinen Arme zu schützen. Des Weiteren trat der Unbekannte mehrfach auf sein Opfer ein.

Nach dem Überfall flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, dunkle Bekleidung, Cappy. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621 48971 entgegen.