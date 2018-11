Mannheim und die EU

Mannheim liegt geografisch fast in der Mitte der Europäischen Union (EU). Doch wie groß ist eigentlich der politische und gesellschaftliche Einfluss der EU auf die Multikulturalität und Weltoffenheit der Stadt? Braucht Mannheim Europa, und inwieweit hat die Kommunalpolitik Spielraum auf dem europäischen Parkett? Was sind die aktuellen europapolitischen Herausforderungen, und wohin entwickelt sich das Europa von Morgen? Diese Fragen diskutieren am heutigen Donnerstag um 20 Uhr im Musikpark, Hafenstraße 49, Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments, Ralf Eisenhauer, Fraktionsvorsitzender der SPD Mannheim, David Linse, Leiter des Fachbereichs Internationales, Europa und Protokoll der Stadt und Christine Brockmann, Geschäftsführerin der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Die Diskussion, zu der die SPD heute einlädt, steht unter der Frage: „Wie Europa bist Du, Mannheim?“ red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018