Mannheim und Haifa: Queere Zentren tauschen sich aus

Zu Mannheims Partnerstadt Haifa gibt es viele Kontakte. Das Queere Zentrum Mannheim (QZM) hat sich am Donnerstag per Internet-Livekonferenz mit dem dortigen Communities House for Pride and Tolerance ausgetauscht. Beide treten für die Rechte und Chancengleichheit von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen (LSBTI) ein – kurz: die „queere“ Szene. Die Aufzeichnung ist ab heute bei Youtube zu sehen (www.cutt.ly/7jRT9yG).

Arnon Allouche, Leiter des Zentrums in der 280 000 Einwohner großen Küstenstadt, erklärte: „Ich erhalte Geld, um das zu vertreten, was ich so viele Jahre verstecken musste. Das war für mich das ultimative Coming-out!“. Die Stadt unterstützt das Zentrum finanziell, Auslöser war allerdings ein tragisches Ereignis: 2015 wurde bei einer queeren Parade eine junge Frau von einem Extremisten umgebracht: „Das hat das ganze Land erschüttert!“ Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung hat sich danach als homosexuell geoutet und das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht. Der versprach, sich für die queere Gemeinschaft einzusetzen.

Für Arnon Allouche ist das 120 Quadratmeter große Zentrum ein „Zuhause“: So kommen seit vier Jahren 40 bis 60 Leute einmal die Woche zum gemeinsamen Essen, und bekannte israelische Dichter lesen dort. Das Logo des Communities House for Pride and Tolerance besteht aus vielen Farben, was Allouche erklärt: „Ich glaube nicht, dass es eine queere Gemeinschaft gibt, sondern verschiedene, die einen gemeinsamen Willen haben und gemeinsame Interessen.“

CSD in der Region faszinierte

Haifa sei ein Zentrum der arabischen Gay-Community, „der Konflikt mit den Palästinensern kommt auch bei uns zum Tragen. Wir müssen eine Brücke bauen“. So werden junge Palästinenser finanziell unterstützt, damit sie nicht obdachlos sind oder sich prostituieren müssen. Allouche kennt Mannheim, er war 2017 beim Christopher Street Day Rhein Neckar dabei: „Es war ein faszinierender Besuch. Ich dachte, Mannheim bracht kein Gay Zentrum, weil ihr schon so fortgeschritten seid.“ Bis 1987 galt Homosexualität in Israel als kriminell, doch heute präsentiert sich der Staat international als tolerant. Dazu erklärte David Linse, Fachbereichsleiter Internationales, Integration und Protokoll der Stadt, dass Israel 2,6 Millionen Euro zur Förderung der LSBTI-Community ausgibt. Allouche dazu: „Solange der Staat Therapien zur Konversion nicht verbietet, ist meiner Meinung nach das Geld nichts wert.“ Mit umstrittenen Methoden der Psychotherapie sollen Homosexuelle „geheilt“ werden – im Sommer sprach sich jedoch der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin für ein Verbot solcher Praktiken aus. Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne) hatte das Onlinemeeting eröffnet. Er betonte: „Mannheim versteht sich als bunte und vielfältige Stadt“.

