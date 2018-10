Aufgrund eines Unfalls auf der A656 Heidelberg in Richtung Mannheim ist es am Mittwochmorgen zu langen Staus gekommen. Nach Informationen eines Mitarbeiters dieser Zeitung, kam es kurz vor der Brückenbaustelle zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Wagen. Dabei seien drei Personen verletzt worden. Der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.