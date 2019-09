Mannheim-Vortrag in New York

Als einer von zwei deutschen Oberbürgermeistern war Mannheims Stadtoberhaupt Peter Kurz eingeladen, am Klima- und Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen (UN) in New York teilzunehmen. Neben hochrangigen politischen Gesprächen standen die Präsentation des Mannheimer Berichts über die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (unser Bild, mit Yvonne Aki Sawyeer, Bürgermeisterin von Freetown) und eine Rede beim Forum der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auf der Agenda des Oberbürgermeisters, der Teil der deutschen Delegation war. „Die Proteste der Jugendlichen in vielen Teilen der Welt und die Aussagen der Wissenschaft konfrontieren uns mit der Dramatik des Klimawandels und der fortschreitenden Zerstörung unserer natürlichen Umwelt. Die Botschaft ist angekommen, aber die global vereinbarten Maßnahmen reichen längst noch nicht aus“ – so lautete einer Pressemitteilung zufolge das Fazit des Oberbürgermeisters. „Mannheim ist Teil einer globalen Bewegung von Städten, die ambitioniert voranschreiten, um die Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele zu erreichen.“ red/imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019