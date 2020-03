Mannheim weitet Tests aus

Das Gesundheitsamt hat in Absprache mit den Mannheimer Kliniken die Kriterien für eine Testung auf das Corona-Virus in der Stadt angepasst. Damit setzt das Gesundheitsamt die aktualisierten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts um. Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen verfolgen weiterhin das Ziel, die Corona-Infektionen so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern.

Auf das Virus getestet werden nun auch Personen, die Krankheitssymptome der oberen oder unteren Atemwege aufweisen und zudem

bis maximal 14 Tage vorher Kontakt zu einem COVID-19-Fall hatten oder

in einer Pflegeeinrichtung oder im Krankenhaus in Verbindung mit einer Häufung von Pneumonien betroffen sind

in der Pflege, einer Arztpraxis oder im Krankenhaus tätig sind oder

mindestens einen Risikofaktor erfüllen (zum Beispiel über 60 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-, Leber-, Nieren oder chronische Atemwegserkrankungen, Krebs, Diabetes mellitus, Immunsuppression oder sonstige prädisponierende chronische Erkrankungen haben). Auch wer bis maximal 14 Tage vorher in einem Risikogebiet war und Krankheitssymptome zeigt, wird weiterhin getestet.

Auf Anfrage bestätigt ein Sprecher der Stadt, dass es bei dem bisher in Mannheim vorgenommenen Testverfahren bleibt. Demnach müssen sich die Personen zunächst beim Gesundheitsamt melden, von dort erhalten sie gegebenenfalls die Zusage, einen Abstrich machen lassen zu dürfen. Sie erhalten eine Zulassungsnummer für den Test, der in speziell aufgestellten Containern am Klinikum vorgenommen wird. Test an Haustüren würden in Mannheim nur vereinzelt durch Hausärzte durchgeführt, heißt es. abo

