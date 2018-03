Mannheim will Verbote vermeiden

Anzeige

Gerd Hüttmann, ADFC-Vorsitzender: „Wer Fahrverbote vermeiden will, muss sich endlich dafür einsetzen, dass der Radverkehr energisch vorangebracht wird“, schreibt Gerd Hüttmann, Vorsitzender des Mannheimer ADFC. Mannheim habe sich mit dem 21-Punkte-Programm zur Förderung des Radverkehrs bereits auf diesen Weg gemacht. „Der ADFC Mannheim erwartet vom Leipziger Urteil eine bessere Akzeptanz dieses Vorhabens auch bei bislang eher zurückhaltenden Entscheidern in Politik und Verwaltung.“

Nikolas Löbel, Bundestagsabgeordneter (CDU): „Es muss jetzt dringlichste Aufgabe der Politik sein, Fahrverbote in deutschen Städten zu vermeiden“, schreibt Nikolas Löbel. Er kritisiert die Einschätzung der obersten Verwaltungsrichter, dass gewisse Wertverluste hinzunehmen seien. „Wer ein Auto im guten Glauben gekauft hat, damit problemlos in jede deutsche Innenstadt fahren zu können, muss auch in Zukunft darauf vertrauen können.“

Boris Weirauch, Landtagsabgeordneter (SPD): „Fahrverbote sind kein Selbstzweck und hätten in jedem Fall negative Auswirkungen, insbesondere für die mittelständische Wirtschaft und Verbraucher“, das sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD im Landtag. Er halte Fahrverbote darum auch für die ultima ratio. Er bringt dagegen ein Transitverbot für den Schwerlastverkehr in der Innenstadt ins Spiel, das schnell Wirkung zeigen könnte.

Elke Zimmer, Landtagsabgeordnete (Grüne): „Ich teile die Meinung der Stadtspitze, dass der flächendeckend kostenlose ÖPNV völlige Illusion ist“, schreibt die Abgeordnete und Stadträtin. Um die Stickoxidwerte zu senken, gebe es in Mannheim zwei wichtige Möglichkeiten: „Einerseits die blaue Plakette und andererseits den Ausbau eines verlässlichen ÖPNVs, der durch ein gutes Jobticketangebot und attraktive Tarife den Umstieg vom PKW aufs Auto interessant macht.“

