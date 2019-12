Mannheim: Zahlreiche Drogen auf Techno-Event "Toxicator" beschlagnahmt

Mannheim.Nach einem Techno-Event am Samstagabend in der Mannheimer Maimarkthalle hat die Polizei Bilanz gezogen. Wie die Behörde mitteilte, kamen zu der Veranstaltung etwa 11.000 Personen. Bei Kontrollen fanden die Beamten zahlreiche Drogen. 118 Personen wurden angezeigt, 111 davon wegen Drogendelikten. Eine Person verstieß gegen das Waffengesetz und eine Person griff einen der Beamten an. Der Rettungsdienst musste in insgesamt 60 Fällen den Besuchern Hilfe leisten.

Insgesamt wurden sichergestellt: