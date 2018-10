Mannheim: Zahlreiche Rettungseinsätze während Veterama

Symbolbild © dpa

Mannheim.Auf der bis Sonntagabend andauernden Veterama auf dem Mannheimer Maimarktgelände hat es für den Rettungsdienst deutlich mehr Einsätze gegeben, als in den Vorjahren. Nach Aussage von Chris Rihm, Einsatzleiter beim Arbeiter-Samariter-Bund, wurden bis Sonntagnachmittag 67 Personen ambulant behandelt und 13 Personen in Mannheimer und Ludwigshafener Krankenhäuser transportiert. Dabei mussten vier Personen von einem Notarzt begleitet werden, „da eine akute vitale Gefährdung bestanden hatte“, so Rihm im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei habe es sich um Herzinfarkte, teilamputierte Gliedmaßen und Vergiftungen gehandelt.

Im ambulanten Bereich wurden einige Besucher mit Infusionen über mehrere Stunden versorgt, da es aufgrund der für Oktober ungewöhnlich großen Hitze - insbesondere am Samstag - zu Kreislaufproblemen gekommen sei. „Zeitweise wurden in der mobilen Sanitätswache auf dem Gelände sechs Patienten gleichzeitig in den Behandlungsräumen versorgt“, so Einsatzleiter Rihm.

Insgesamt waren in den 72 Stunden von Donnerstag bis Sonntag im Schichtbetrieb 42 Einsatzkräfte inklusive Notarzt mit insgesamt vier Fahrzeugen im Einsatz, um die medizinische Versorgung auf dem Gelände und den angrenzenden Campingflächen entlang der B38 für die Besucher sicherzustellen.