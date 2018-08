Mannheim: Zwei Männer nach Messerattacke angeklagt

Mannheim.Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 31-jährigen und einen 30-jährigen Mann Anklage wegen versuchten Mordes, schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Wie die Behörde mitteilte, sollen die beiden Tatverdächtigen Mitte Februar einen 40-Jährigen in seiner Wohnung in der Mannheimer Oststadt mit einem Messer bedroht und lebensgefährlich verletzt haben.

Gemeinsam sollen sie gegen die Tür des Geschädigten geklopft und getreten haben, bis dieser schließlich geöffnet habe. Daraufhin sei das Duo in die Wohnräume eingedrungen, habe Bargeld gefordert und die Wohnung nach Raubgut durchsucht. Schließlich soll der 30-jährige Angeklagte das Opfer mehrfach geschlagen und diesem einen gezielten Stich in den Oberkörper versetzt haben. Hierdurch erlitt der 40-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden Männer hätten dann die Wohnung mit diversen Wertsachen verlassen und seien in eine Straßenbahn gestiegen.

Die Polizei konnte den 30-jährigen Tatverdächtigen in der Straßenbahn gegen 22:00 Uhr festgenehmen, nachdem er randaliert und Fahrgäste beleidigt hatte und auch gegenüber dem Polizisten tätlich werden wollte. Bei ihm fanden die Beamten einen Teil der Beute. In der darauffolgenden Nacht gegen 03:50 Uhr nahm die Polizei an der Wohnanschrift des 30-Jährigen dann dessen 31-jährigen Komplizen fest. Dabei stießen die Ermittler auf weitere Beweismittel. Bei ihren Taten waren beide Angeschuldigte alkoholisiert und standen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Nur durch eine Notoperation konnte der 40-Jährige gerettet werden, musste jedoch stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Angeklagten haben sich zum TatvorwurfGeäußert, eine eigene Tatbeteiligung am Messerangriff jedoch jeweils abgestritten. Sie befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft.