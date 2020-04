Mannheimer Ärzte appellieren: Bei akuten Beschwerden in die Klinik

Mannheim.Sanitäter bringen einen Mann auf einer Liege in die Notaufnahme im Klinikum. Nichts Schlimmes, nur Schürfwunden und blaue Flecken. In den Gängen und Behandlungsräumen ist es an diesem Mittwoch deutlich leerer als sonst. Auch deswegen haben vier Chefärzte den „MM“ zum Gespräch gebeten.

„Bei Patienten etwa mit Herzinfarkten, Schlaganfällen oder anderen akuten Gefäßerkrankungen sind die

...