Mannheimer Betriebswirte führend

Die Mannheimer Professoren für Betriebswirtschaftslehre Christian Homburg (oberes Bild), Martin Weber (Mitte) und Stefan Reichelstein (unten) sind in einer Auflistung der Wirtschaftszeitung „Wirtschaftswoche“ als „forschungsstärkste Wissenschaftler“ in den „Top Ten“ der Kategorie „Langfrist Stars“ verzeichnet. Wie die „Wirtschaftswoche“ mitteilte, wurde das Ranking der Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und der Universität Düsseldorf erstellt.

Christian Homburg auf Platz 1

Mit seinem bisherigen wissenschaftlichen Lebenswerk führt der Mannheimer Marketingprofessor Christian Homburg die Liste der erfolgreichsten Betriebswirte im deutschsprachigen Raum deutlich an. Ebenfalls unter den besten zehn Forschern, bezogen auf die wissenschaftliche Leistung seit dem jeweiligen Karrierebeginn, sind Martin Weber (Rang 3), Seniorprofessor und Bankingexperte, sowie Stefan Reichelstein (Rang 7), der seit Sommer 2018 in Mannheim einen Stiftungslehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre innehat. Für die Erstellung der Rangliste haben Wissenschaftler aus der Schweiz und dem Rheinland Publikationen der teilnehmenden Professorinnen und Professoren in rund 860 betriebswirtschaftlichen Fachzeitschriften analysiert.

Je nach Renommee wurden Artikel in verschiedenen Zeitschriften unterschiedlich gewichtet und die Punktzahl durch die Anzahl der Co-Autoren geteilt. Zur Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Schlossuniversität gehören 42 Professoren, knapp 150 wissenschaftliche Mitarbeiter sowie rund 4000 Studierende.

Gemeinsam mit der Business School gGmbH ist die Fakultät bei der europäischen, britischen und amerikanischen Akkredtierungsorganisation wirtschaftswissenschaftlicher Bildungseinrichtungen gelistet.

Info: Das Ranking (nach Registrierung) unter: bit.ly/2CExhKz

