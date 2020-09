„Mannheimer Botschaft“ für Nachhaltigkeit

Stickoxide, kaum Stadtgrün, bullenheiße Betonsommer. Eines ist klar: Auch die Wirtschaftsmetropole Mannheim hat beim Thema Nachhaltigkeit noch Luft nach oben. Nun richtet sie die 9. Europäische Konferenz nachhaltiger Städte und Gemeinden mit aus. Dabei geht es um nachhaltige Entwicklung „auf lokaler Ebene“. Die digitale Konferenz soll besonders für diejenigen eine Plattform sein, die in den Kommunen das Sagen haben. Wissen soll geteilt werden – man will sich austauschen. Vom 30. September bis 2. Oktober findet sie statt – erstmalig online. Auch interessierte Bürger können teilnehmen.

Klimagerechtigkeit im Fokus

Der sogenannte europäische Grüne Deal steht im Mittelpunkt der Konferenz. Er ist ein Fahrplan für eine nachhaltige EU-Wirtschaft. So sollen zum Beispiel Netto-Treibhausgas-Emissionen in der EU auf null reduziert werden. Wie erreicht man in Europa mit Hilfe dieses „Green Deal“ einen „sozial gerechten und integrativen Wandel Richtung Nachhaltigkeit“? Diese komplexe Frage gilt es bei der Konferenz zu beantworten.

Warum die Städte? Städte seien keine Interessensvertreter, „sondern eine Regierungsebene, die, gerade wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht, miteinbezogen werden muss“, findet Oberbürgermeister Peter Kurz. Gleiches gelte für die Unternehmen. Diese müssten nicht nur deshalb einen Wandel anstoßen, weil es eine neue Gesetzgebung von ihnen verlange. „Sondern weil ein nachhaltiges Wirtschaften zu ihrem Selbstverständnis gehört. Dafür werden wir aus Mannheim ein klares Signal senden“, so Kurz weiter. Mehr als 1500 Vertreter der Städte und Regionen, europäischen und internationalen Institutionen, Organisationen, aus Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft nehmen nach Angaben des ICLEI Europasekretariats „Local Governments for Sustainability“ an der Veranstaltung teil.

Unter dem Namen „Mannheim 2020“ sollen also dort all die Herausforderungen, die mit dem beschleunigten Wandel Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität einhergehen, im Zentrum stehen. Und die sind sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Art.

Teilnehmer sollen erfahren, wo Europa im Kampf gegen den Klimawandel steht. Zugleich sollen sie Gelegenheit haben, direkt von Vorreiterstädten im Bereich Nachhaltigkeit zu lernen. Es sollen aber eben auch alternative Wirtschaftsmodelle erörtert werden. Und schließlich setzt die Konferenz darauf, die „immer wichtigere Rolle der Digitalisierung für den Wandel zu diskutieren“.

Großes Ziel aus der Quadratestadt

Großes Ziel der Zusammenkunft: zu „ehrgeizigen europäischen und globalen Rahmenbedingungen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ aufrufen. Am Ende steht die „Mannheim Message“ (deutsch: Mannheimer Botschaft): Sie soll die konkreten nächsten Schritte für europäische Städte und Regionen in der Umsetzung des Europäischen „Green Deal“ beinhalten.

Es wird zahlreiche Plenarsitzungen und auch politische Podiumsrunden geben. Es sprechen unter anderem Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, Lilyana Pavlova, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, und Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat.

In Workshops geht es dann um die handfeste Praxis von städtischer Mobilität, Ideen zur Gestaltung der Energiewende über sozial verantwortliche öffentliche Beschaffung bis hin zu Fragen der Kreislaufwirtschaft im Umgang mit Plastik-, Bau- und Bioabfall.

Reden und Beiträge werden unter anderem von Bernice Notenboom, Polarforscherin und Klimajournalistin, sowie Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, Erion Veliaj, Bürgermeister der Stadt Tirana, Thomas Kastrup-Larsen, Bürgermeister der Stadt Aalborg, und Martin Horn, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, erwartet. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos.

Info: Anmeldung und Programm unter www.mannheim2020.eu

