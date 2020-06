Mannheimer Cineplex öffnet am 4. Juni wieder Mit Maske zum Sitz, ohne beim Filmspaß

Mannheim.Gute Nachrichten für Kinobegeisterte: „Von unserer Seite kann ich mitteilen, dass wir ab 4. Juni, also kommenden Donnerstag, das Plankenkino Cineplex öffnen. Das Cinemaxx wird Mitte Juni folgen“, teilte Frank Noreiks, Geschäftsführer der Filmtheaterbetriebe Spickert in Mannheim, am Dienstag dieser Redaktion mit.

Das Programm in den acht Sälen wird bestückt mit Dauerbrennern, die noch

...