Mannheimer Eltern setzen auf Mia, Leon und Paul

Mia, Leon und Paul waren 2020 in Mannheim die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen - das verrät die jüngste Statistik des Standesamts. Leon und Paul gingen an je 28, Mia gleich an 33 Babys. Während sich bei den Mädchennamen die Spitzenreiter aus dem Jahr 2019 - Lea, Lina und Mila - weiter unter den sieben am häufigsten vergebenen Namen tummeln, ist Elias aus der diesjährigen Liste der Jungennamen verschwunden. 2019 stand er noch ganz oben.

„Das häufigste Kriterium bei der Namenswahl ist die Ästhetik“, erklärt Frauke Rüdebusch von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS). „Der Name soll in den Ohren der Eltern schön klingen, aber auch zum Nachnamen passen oder vielleicht zu dem der Geschwister.“ Vokale erzeugten besonders viel Klang, besonders wenn zwei Vokale in zwei unterschiedlichen Sprechsilben aufeinander treffen wie bei Leon oder Mia, erklärt die Sprachwissenschaftlerin. Auch sogenannte Sonoranten, zu denen etwa die Konsonanten M, N und L zählen, würden viel Klang erzeugen und finden sich häufig in beliebten Namen.

Nicht nur bei Mädchennamen sondern auch bei Jungennamen finden sich heute häufig klangvolle Vokale und eher wenige Konsonanten. Noch vor rund dreißig Jahren seien dagegen längere Jungennamen mit vielen Konsonanten im Trend gewesen, wie zum Beispiel Christian, Sebastian oder Tobias. Auch gebe es inzwischen häufiger Jungennamen, die auf ein a enden, so etwa die Namen Luca oder Noa(h). Rüdebusch sagt, man könnte von einer „Androgynisierung der Jungennamen“ sprechen. Sie näherten sich in ihrem Klang den Mädchennamen an.

Wunsch nach Tradition

Im Moment sei noch nicht abzusehen, dass der Trend von klangvollen Namen wegführe. Der Wunsch nach einem ästhetisch klingenden Namen ist aber nicht das einzige beliebte Motiv bei der Namenswahl. Auch der Trend zu alten Vornamen, die schon zu Großelternzeiten gebräuchlich waren, halte an. „Diese Namen werden wieder frei.“ Sie seien nicht mehr belastet, würden nicht mehr mit alten Menschen in Verbindung gebracht werden. Die älteren Vornamen würden dabei eher selten dem Kriterium eines ästhetischen Klangs entsprechen. „Klassischerweise findet man hier auch mehr harte Konsonanten wie t oder k, etwa bei Karl oder Anton.“ Das Motiv sei hier, einen Namen zu finden, der Tradition mittrage oder wiederaufleben lasse. So könne er etwa an die Großeltern erinnern.

Während einerseits manche Eltern - bewusst oder unbewusst - Namen vergeben, die im Trend sind, möchten andere das gerade vermeiden. „Diese Eltern suchen nach einem Namen, der selten ist und trotzdem nicht ausgefallen - einer, der nicht untergeht, aber auch nicht heraussticht.“ Natürlich müsse der Name den Eltern trotzdem gefallen. Als Beispiel nennt Rüdebusch die Namen Miriam oder Till.

Namensmoden ändern sich laut Gesellschaft für deutsche Sprache ungefähr alle 30 Jahre. Kann man vorab erkennen, ob man sich bei der Namenswahl im Stile des Kevinismus’ vergreift, dass ein Name droht, später in Verruf zu geraten? Rüdebusch macht wenig Hoffnung: „Das ist sehr schwer vorherzusagen. Ganz pauschal würde ich sagen, dass die Namen, die besonders häufig sind eine größere Wahrscheinlichkeit haben, mit etwas Positivem oder Negativem verknüpft zu werden.“ Das liege daran, dass sie viele bekannte Namensträger hätten, die durch ihr Verhalten den Ruf des Vornamen prägen würden. Ausgeschlossen sei aber auch nicht, dass seltenere Vornamen in Verruf geraten. Diese Wahrnehmung könne sich auch auf einzelne Regionen beschränken.

Weniger Geburten als im Vorjahr

Wer mit seinem Vornamen unglücklich ist, kann ihn ändern. Welche Gründe ausreichen, entscheidet das Standesamt auf Gesetzesgrundlage. Im vergangenen Jahr wurden laut Stadt fünf Vornamen behördlich geändert. Wer zwei Vornamen trägt, kann seit November 2018 ihre Reihenfolge tauschen, ohne dafür Gründe anzugeben.

Letztes Jahr haben sich übrigens weniger Eltern über den Vornamen ihres Kindes den Kopf zerbrochen als im Vorjahr: 2020 kamen 4068 Kinder auf die Welt, 2019 waren es noch 4226 Neugeborene.

