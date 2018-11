Mannheimer Ex-Profi-Boxer Charly Graf lebt heute von Hartz IV

„Bei den Lesungen oder bei Podiumsdiskussionen habe ich oft das Gefühl, dass die Leute im Publikum überrascht sind, wenn sie mich so erleben“, sagt Charly Graf und schaut in seine Kaffeetasse hinein - so, als ob er irgendwo tief unten in dem schwarzen Gebräu Antworten finden könnte. „Sie sind überrascht, dass ich ein Mensch bin, glaube ich. Dass ich, der Ex-Boxer, der ehemalige Zuhälter, der

...