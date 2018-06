Mannheimer Fans zwischen Bangen und Euphorie

Anzeige

Doch die Nationalmannschaft sollte ihre Kritiker eines Besseren belehren. Bereits in der 48. Minute stolpert Marco Reus das Leder im Fischt-Stadion in Sotschi über die Linie und sorgt für den frenetisch gefeierten Ausgleich. Danach überschlagen sich die Ereignisse. Denn obwohl sich die Deutschen Chance um Chance erspielen, sieht Boateng zuerst Gelb (72.), dann Gelb-Rot (82.). Als der frisch eingewechselte Julian Brandt dann in der 92. Minute mit einem Gewaltschuss nur den linken Pfosten trifft, halten es einige Mannheimer Fußball-Enthusiasten vor lauter Anspannung kaum noch aus. Mit seinem Siegtreffer versöhnt schließlich Toni Kroos, der den zwischenzeitlichen Rückstand durch einen Patzer erst möglich machte, sich und Fußball-Mannheim miteinander.

Trotz all der Euphorie blickt Zuschauer Alex Schmidt mit einer Mischung aus Hoffnung und Sorge auf die kommende Partie gegen Südkorea: „Dass man bis zu einem knappen 2:1 so viele Nerven lassen muss, liegt auch an den vielen ungenutzten Chancen und individuellen Fehlern, die andere Gegner sicher härter bestrafen, als schwache Schweden. Der Wille, den die Elf zum Schluss gezeigt hat, muss der Anfang eines neuen Geistes in der Mannschaft sein – nur so werden die Jungs noch Weltmeister.“