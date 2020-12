Mannheimer feiern Weihnachten im kleinen Kreis

Mannheim.Viele Familien haben das Fest der Liebe diesmal anders gefeiert. Statt in großem Rahmen ist in den vergangenen Tagen häufig nur der kleinste Kreis zusammengekommen. Wir haben uns gestern in der Innenstadt umgehört, wie die Mannheimer die Feiertage verbracht haben.

Trotz kühler Temperaturen und Regen nutzt so mancher den ersten Tag nach Weihnachten, um frische Luft zu schnappen. Auf

...