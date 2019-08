Mannheimer Feuerwehr zu über 100 Einätzen während Unwetter ausgerückt

Mannheim/Ludwigshafen.Eine kurze, aber dafür umso heftigere Unwetterfront mit starkem Regen und Gewitter ist am Dienstagabend über die Region gezogen. Besonders stark traf es dabei die Stadt Mannheim. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage angab, seien die Kräfte bis 22 Uhr zu über 100 Einsätzen ausgerückt. Alle acht Freiwillige Feuerwehren der Stadt wurden zur Unterstützung hinzugezogen. Die Leitstelle in der Hauptfeuerwache wurde personell aufgestockt um die Vielzahl an Notrufen anzunehmen. Die Polizei teilte auf Nachfrage mit, dass sich die meisten Einätze auf die Stadtteile Oststadt und Schwetzingerstadt konzentrierten. Hier seien unter anderem in der Augustaanlage mehrere Bäume umgeknickt.

Auch rund um die Christuskirche brachen zahlreiche Äste ab und beschädigten geparkte Autos, berichtete ein Mitarbeiter vor Ort. Am Nationaltheater brach ein großer Ast einer Platane ab und blockierte zwei Fahrspuren der Goethestraße. Auf den Straßen sammelte sich das Wasser. Feuerwehr und Polizei arbeiten zur Zeit die Einsätze nacheinander ab. "Die eingesetzten Kräfte werden noch mehrere Stunden gefordert sein", hieß es seitens der Feuerwehr.

100 Notrufe in Ludwigshafen

Die Ludwigshafener Feuerwehr wurde in derselben Zeit hingegen zu 18 Einsätzen gerufen. Das Unwetter zog hierbei größtenteils über den Süden der Stadt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage. Über 100 Notrufe seien eingegangen, hieß es in einer späteren Mitteilung. Die Einsatzkräfte waren hauptsächlich mit überfluteten Kellern, Sturmschäden und der Verkehrsraumsicherung beschäftigt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Mitte. Auch sei ein Baum umgestürzt, berichtete ein Sprecher der Polizei.

Der Rhein-Neckar-Kreis mit der Stadt Heidelberg und der Kreis Bergstraße blieb laut Polizei von dem Unwetter größtenteils verschont, zumindest was Einsätze der Polizei und Feuerwehr anging. Auch hier hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) gegen 20 Uhr vor starken Gewittern gewarnt.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.