Mannheimer Firmen in Hannover

Über aktuelle technische wie wirtschaftspolitische Entwicklungen der Mannheimer Unternehmen hat sich jetzt eine Delegation aus dem Rathaus auf der Hannover Messe informiert. Die Gruppe um Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch und Christiane Ram, Leiterin der Wirtschafts- und Strukturförderung, besuchten dabei die Stände von Mannheimer Firmen.

„Es ist ein starkes Signal für die Wirtschafts- und Innovationskraft unserer Stadt, dass erneut zahlreiche Mannheimer Unternehmen auf der Messe vertreten sind“, sagte Wirtschaftsbürgermeister Grötsch. Station machte die Delegation bei den Unternehmen ABB, Bihl+Wiedemann, bridgingIT, Hays, MM-Automation, neogramm, Pepperl+Fuchs, Spring Messe Management, Südkabel und VSF Experts.

Wie im Vorjahr ist auch das Netzwerk Smart Production, das im Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt angesiedelt ist, jetzt erneut bei der Hannover Messe dabei. Das Netzwerk ist am Gemeinschaftsstand Baden-Württemberg International vertreten. Es will sich auf de Messe als Plattform präsentieren, um Mannheim und die Region als Hot-Spot für Industrie 4.0 in den öffentlichen Fokus zu rücken. Mittlerweile gehören 49 Unternehmen und Initiativen zu dem Netzwerk. red