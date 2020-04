Mannheim.Zu viele Menschen auf engem Raum, und das unter schlimmen hygienischen Bedingungen - die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, in der Türkei oder in Syrien war schon vor der Corena-Pandemie katastrophal. Jetzt rücke das Schicksal dieser Schutzsuchenden in den Hintergrund, und gleichzeitig bedrohe das Virus auch sie massiv. Darauf weist das Aktionsbündnis „Sicherer

...