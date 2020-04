Mannheimer Flüchtlingsunterkunft: Land weist Kritik an Zuständen zurück

Schlechte hygienische Bedingungen und zu viele Personen auf engem Raum, die Corona-Sicherheitsmaßnahmen ließen sich so nur schwer umsetzen: Demonstranten und Bewohner hatten bei einer Kundgebung am Sonntag massiv die Zustände in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Industriestraße in der Neckarstadt-West bemängelt (wir berichteten). Das Karlsruher Regierungspräsidium (RP) als

...