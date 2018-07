Anzeige

Sechs Tore in einem Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft – schlicht atemberaubend! Am Ende setzte sich mit Frankreich dann doch einer der Favoriten im Turnier durch. Einen Tag nach ihrem Nationalfeiertag hatten damit die Mannheimer Franzosen beim 4.2-Sieg ihrer Mannschaft gegen die Kroaten erneut einen Grund zum Feiern. Rund 100 von ihnen hatten im Institut Français in C 4 zusammengefunden, um gemeinsam das Spiel ihrer Equipe Tricolore am Bildschirm zu verfolgen. Und die Kroaten machten es den Blauen schwerer, als es den Zuschauern in C 4 lieb war. Zum – für Frankreich – guten Schluss servierte man doch Champagner statt Sliwowitz. scho (Bild: Keiper)