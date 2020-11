Mannheimer Friseur will todkranken Kindern Wunsch erfüllen

„Wenn man in diese Augen blickt, dann kann man gar nicht anders, als zu helfen“, sagt Onur Ayaksiz. Der Friseur aus Sandhofen möchte jungen Menschen, die bald sterben müssen, einen letzten Wunsch erfüllen: Mädchen und Jungen aus dem Kinderhospiz Sterntaler sollen bei einer Oldtimer-Fahrt glückliche Momente genießen und auf andere Gedanken kommen.

Schon seit fast drei Jahren kümmert sich der 37-Jährige um die Restaurierung eines Mercedes-Benz aus dem Jahr 1961, investiert Geld und Zeit in den W 111 - ein Modell der Heckflossen-Serie. „Aber ich bin Friseur und kenne mich nicht so gut mit Autos aus. Ich schaffe es nicht mehr alleine.“ Unterstützung bekommt er von Stefanie und Markus Büttner vom gleichnamigen Karosseriebetrieb in Sandhofen. Als beide von dem Projekt hören, sind sie Feuer und Flamme - und tüfteln in jeder freien Minute an dem Fahrzeug, verpassen dem Dach einen neuen Lack. „Sie haben ein Herz aus Gold“, sagt Ayaksiz dankbar. Viele Menschen, die er kontaktiert habe, seien ihm bei den Reparaturen entgegengekommen: „Wir mussten zum Beispiel nicht immer den vollen Preis zahlen, das war wirklich ganz toll.“ Und so ging es in den vergangenen Wochen und Monaten Stück für Stück voran.

Doch es gibt noch jede Menge zu tun: „Die Sitze sind zerschlissen, es ist kein Teppich im Fahrzeug, und der Zustand innen ist noch sehr beschämend“, sagt Ayaksiz. Viel Zeit habe er auch mit der Suche nach einem Sattler verbracht: „Das war sehr schwierig.“ Mit der Firma Speedfire um Ingo R. Carle habe er nun aber eine Sattlerei gefunden. „Sie will zumindest teilweise die Arbeiten übernehmen“, sagt Ayaksiz.

Die Suche nach Spendern ist für ihn als Privatmann nicht einfach: „Ich bin schließlich kein Verein.“ Die Sandhofener Initiative Eltern aktiv, in dem die Büttners mitwirken, steuerte 600 Euro bei. „Doch bei unserem letzten Aufruf hat eine einzige Kundin gespendet, das war eine traurige Bilanz, obwohl ich mich über ihre Hilfe sehr gefreut habe. Doch bis zum Abschluss der Restaurierung fehlen schätzungsweise noch 15 000 Euro“, sagt Ayaksiz.

Der 37-Jährige liebt seinen Beruf, hat neben einem Salon in der Domstiftstraße in Sandhofen auch eine Filiale in Schwetzingen. Zweimal pro Woche schneidet er im Inklusions-Salon „Vius“ in der Ackerstraße, in dem bedürftige Kunden sehr kleine Preise bezahlen und psychisch erkrankte Menschen arbeiten.

Sein Engagement für kranke Kinder beginnt schon vor einigen Jahren, als der Sohn eines Kunden an Leukämie erkrankte. Ayaksiz stellt damals das erste von vielen Benefiz-Sommerfesten auf die Beine, um die Familie zumindest finanziell zu unterstützen. Dort gibt es Essen, Trinken, Hüpfburg, eine Tombola und auch Frisurenschauen: „Und den ganzen Erlös aus dem Verkauf der Speisen oder Lose spenden wir jedes Mal direkt am gleichen Abend.“ Zunächst an die Familie des kranken Jungen, aber auch an das St. Anna Stift in Ludwigshafen, drei Mal an die gemeinnützige Organisation „Kinder unterm Regenbogen“ von Radio Regenbogen und dreimal an das Kinderhospiz Sterntaler. In diesem Jahr gab es wegen Corona kein Fest.

Als eine Kundin dem Friseur den Mercedes-Benz-Oldtimer schenkt, hat er seine neue Aufgabe gefunden. Einzige Bedingung: Er darf das Fahrzeug nicht verkaufen, sondern ausschließlich für einen sozialen Zweck nutzen. Ein Auftrag, für den der Friseur sofort alles tut. „Doch es ist schwer, Menschen zu finden, die einen Privatmann unterstützen, viele haben Bedenken“, weiß er.

Einen Verein zu gründen, das schaffe er nicht. Aufgeben sei für ihn allerdings auch keine Option: „Ich mache weiter, egal ob mir Steine in den Weg gelegt werden. Für die Kinder.“

